Karaman'da facia: Köprüden dereye devrilen otomobilde 3 kardeş can verdi

Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 22:24

Köprüden geçmek isterken dereye uçtu

Feci kaza, saat 19.00 sıralarında Karaman merkeze bağlı Kızık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarladaki günlük çalışmalarını bitiren tarım işçisi aileyi taşıyan otomobil, köydeki köprüden geçtiği sırada sürücüsü M.İ.'nin henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dereye devrildi.

Vatandaşlar ve ekipler zamanla yarıştı

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşarak durumu sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekiplerine bildirdi. Adeta can pazarının yaşandığı dere yatağında, vatandaşların ve ekiplerin yoğun çabasıyla sürücü baba, eşi ve 2 çocuğu suyun içindeki araçtan sağ olarak çıkarıldı. Ancak otomobilde bulunan diğer çocukların kurtarılması için yürütülen çalışmalarda acı haber geldi.

3 küçük kardeş hayattan koptu

Ekiplerin yaptığı kontrollerde, araç içinde sıkışan Mehmet Mustafa İzol (4), Ramazan İzol (12) ve Mehmet Sinan İzol'un (5) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Evlatlarını feci kazada kaybeden anne ve babanın feryatları yürekleri dağladı.

Yaralanan 4 kişi, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgiye göre yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.