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Düğün konvoyunda maganda dehşeti: Tabancayla havaya ateş açtı

Düğün konvoyunda maganda dehşeti: Tabancayla havaya ateş açtı

Adana'nın Çukurova ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin camından sarkan maganda, hem kendi canını hem de trafik güvenliğini hiçe sayarak tabancayla havaya peş peşe ateş açtı. Çevrede korku dolu anlar yaşatan o sorumsuz şahsın görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Camdan sarkıp kurşun yağdırdı

Olay, gündüz saatlerinde merkez Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede ilerleyen bir düğün konvoyu esnasında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, içinde bulunduğu otomobilin camını açarak dışarı sarktı. Yarı beli araçtan dışarıda olan şahıs, yanındaki tabancayı çıkararak çevreye aldırış etmeden peş peşe havaya ateş açmaya başladı.

O tehlikeli anları kameraya aldılar

Trafikte seyir halinde olan diğer sürücülerin ve vatandaşların hayatını tehlikeye atan magandanın kurşun yağdırdığı anlar, şans eseri feci bir kazayla sonuçlanmadı. Magandanın hiçbir şeye aldırmadan rahat tavırlarla silahını ateşlediği o dehşet anları, kendisiyle aynı otomobilde yolculuk eden bir arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından kullanıcılar, hem trafik güvenliğini tehlikeye atan hem de havaya kurşun sıkarak olası bir faciaya davetiye çıkaran şahsa büyük tepki gösterdi. Güvenlik güçlerinin, çevre sakinlerinde korku ve paniğe yol açan kimliği belirsiz magandanın kimliğini tespit etmek ve yakalamak için başlattığı inceleme sürüyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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