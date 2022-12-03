Fondaş İsmail Saymaz 6'lı masaya isyan bayrağını açtı: ''Ben size oy vermem''

Altı benzemezin bir araya geldiği kifayetsiz masa aday değil kukla seçecek... Geride bıraktığımız günlerde açıklanan "Cumhurbaşkanı Türkiye'yi genel başkanlardan oluşan Eşgüdüm Kurulu ile yönetecek" vaadi sonrası CHP yandaşı fondaş medya isyan bayrağını çekti. İsmail Saymaz, "Cumhurbaşkanı en az yüzde 50+1 oy alacak, yüzde 0.1 oy almış siyasi parti lideri Cumhurbaşkanından daha üstün olacak. Buna kim oy verir ya? Ben oy vermem. Kimse vermez" dedi. Öte yandan Nevşin Mengü ve Aslı Aydıntaşbaş da isyan bayrağı çeken diğer yandaş isimler olarak karşımıza çıkıyor.