Haberler Güncel Videoları Fondaş İsmail Saymaz 6'lı masaya isyan bayrağını açtı: ''Ben size oy vermem''

Fondaş İsmail Saymaz 6'lı masaya isyan bayrağını açtı: ''Ben size oy vermem''

Fondaş İsmail Saymaz 6'lı masaya isyan bayrağını açtı: ''Ben size oy vermem''
03.12.2022 01:41 - Son Güncelleme: 03.12.2022 01:45

OTOMATİK OYNAT

Güncel 01:15
Başkan Erdoğan, Sunak ile...
Güncel 01:50
Gabar Dağı’nda nefes kesen...
Güncel 01:44
Başörtüsüne anayasal güvence!
Güncel 00:51
Fondaş TELE 1'de FETÖ ağzıyla...
Güncel 03:40
Bu şarkı milletin liderine...
Güncel 06:37
Bursa’da eğitim uçağı düştü: 2...
Güncel 00:59
Samsun’da otomobil takla attı:...
Güncel 00:49
Gelecek Partili Kani Torun’dan...
Güncel 00:55
Bursa’da acı olay!
Güncel 00:18
Türk Lirasıyla dalga geçip...
Güncel 03:22
Bartın'da yolcu otobüsü yoldan...
Güncel 03:49
Başkan Erdoğan’dan...

Altı benzemezin bir araya geldiği kifayetsiz masa aday değil kukla seçecek... Geride bıraktığımız günlerde açıklanan "Cumhurbaşkanı Türkiye'yi genel başkanlardan oluşan Eşgüdüm Kurulu ile yönetecek" vaadi sonrası CHP yandaşı fondaş medya isyan bayrağını çekti. İsmail Saymaz, "Cumhurbaşkanı en az yüzde 50+1 oy alacak, yüzde 0.1 oy almış siyasi parti lideri Cumhurbaşkanından daha üstün olacak. Buna kim oy verir ya? Ben oy vermem. Kimse vermez" dedi. Öte yandan Nevşin Mengü ve Aslı Aydıntaşbaş da isyan bayrağı çeken diğer yandaş isimler olarak karşımıza çıkıyor.

Güncel Videoları
SON DAKİKA