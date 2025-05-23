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Farklı yer aynı olay | Metrobüs yine arızalandı! Yolcular bir sonraki durağa kadar yürümek zorunda kaldı!
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Farklı yer aynı olay | Metrobüs yine arızalandı! Yolcular bir sonraki durağa kadar yürümek zorunda kaldı!

Giriş Tarihi: 23.05.2025 21:17:38 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 21:17:58

Avcılar’da motor kısmından duman çıkan metrobüs arızalandı. Yolcular, bir sonraki durağa yürüyerek ulaşmak zorunda kaldı.

İstanbul Avcılar'da seyir halindeki bir metrobüs, motor kısmında meydana gelen arıza nedeniyle yolda kaldı. Araçta bulunan yolcular, tahliye edildikten sonra bir sonraki durağa yürüyerek ulaşmak zorunda kaldı.

Topkapı yönünde ilerleyen metrobüs, Mustafa Kemal Paşa durağı yakınlarında motor kısmından duman çıkması üzerine şoför tarafından güvenlik amacıyla yol kenarına alındı. Şoför, kapıları açarak yolcuların araçtan inmesini sağladı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, metrobüs hattında kısa süreli aksama meydana geldi. Arızalanan araç, olay yerine gelen ekiplerin çalışmasıyla yoldan kaldırılarak hattın yeniden trafiğe açılması sağlandı.

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