İnfaz düzenlemesi ne zaman Meclis’e gelecek?

Yeni infaz düzenlemesi, binlerce mahkumun tahliyesine kapı aralayacak... Hazırladığı teklifte kadınlar, yaşlılar, engelliler ve hastalar için evde infaz süresi genişletilirken, "Örgüt adına suç işleme" tanımı yeniden düzenleniyor. 31 Temmuz 2023'ten önce işlenen suçlar için açık cezaevine geçiş ve denetimli serbestlik süresi 3 yıl öne çekilecek. Ayrıca, denetimli serbestlikten yararlanma ve koşullu salıverme kriterleri esnetilerek daha fazla hükümlüye tahliye yolu açılacak... Peki infaz düzenlemesi ne zaman yasalaşacak, düzenleme kimleri nasıl etkileyecek?