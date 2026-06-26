Bolu'da düğün salonu savaş alanına döndü: Damat dahil 3 kişi hastanelik oldu!

Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 00:42 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2026 00:48

En Mutlu Günleri Kanlı Bitti

Bolu'da bir düğün salonunda, gelin ve damat aileleri arasında çıkan tekmeli yumruklu kavga, mutlu bir günü adeta kabusa çevirdi. Karşılıklı laf atmalarla başlayan tartışmanın büyümesi üzerine salon bir anda savaş alanına dönerken, aralarında damadın da bulunduğu 3 kişi vücutlarına aldıkları darbelerle yaralanarak hastanelik oldu.

Çok Sayıda Polis Salona Sevk Edildi

Düğün merasimi neşeyle devam ettiği esnada gelin tarafı ile damat tarafı arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı gerginlik yaşandı. Sözlü sataşmaların ardından gözü dönen yakınlar, salonun ortasında tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Durumu kontrol altına almakta zorlanan salon görevlilerinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi.

Damat Ambulansla Hastaneye Kaldırıldı

Olay yerine kısa sürede ulaşan Bolu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, birbirine giren düzinelerce kişiyi ayırmak için yoğun çaba sarf etti. Polisin uzun uğraşları ve müdahalesi sonucu taraflar güçlükle birbirinden uzaklaştırıldı. Arbede esnasında yaralandığı anlaşılan damat ve diğer 2 davetliye ilk müdahale, salona giren sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Ardından ambulanslara bindirilerek çevredeki hastanelere sevk edilen yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.