"Ne yaptıysak kendimize yaptık": Fatih Yasin'den olay yaratan Kafalar itirafı

YouTube dünyasının en köklü gruplarından biri olan Kafalar'da sular durulmuyor. Grubun üyelerinden Fatih Yasin, son yaptığı yayınla takipçilerini şoke eden bir kararı paylaştı. Amerika'ya taşındığını açıklayan Yasin, grubun geleceğine dair karanlık bir tablo çizdi. "Bundan sonra Kafalar eskisi gibi olur mu, olmaz mı? Bunların hepsi birer soru işareti" diyen ünlü fenomen, grubun eski düzeninden çok uzak olduğunu ilk kez bu kadar net bir dille ifade etti.

"Eski Defterler Açılınca Konuşulmuyor"

Grup içindeki sorunları çözmeye çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını belirten Fatih Yasin, iletişimsizliğin altını çizdi. Tartışma ortamının çok çabuk hararetlendiğini vurgulayan Yasin, "Konuşmaya çalıştığın zaman bütün eski defterler bir anda açılınca konu çok fazla uzuyor. Doğal olarak böyle patlaklar vermeye başlıyor" diyerek grup üyeleri arasındaki gerilimin boyutlarını gözler önüne serdi. Yaşananların kendilerinde birer "patlak" verdiğini söyleyen fenomen, sürecin çıkmaza girdiğini ima etti.

"Ne Yaptıysak Kendimize Yaptık"

Kafalar markasının kendisi için önemine de değinen Fatih Yasin, duygusal bir özeleştiri yaptı. Son dönemde maruz kaldıkları linç kampanyalarının ve "ekmekleriyle oynanmasının" süreci daha da zorlaştırdığını belirten Yasin, "Hatalarımı gözden geçireceğim" dedi.