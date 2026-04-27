Gülistan Doku soruşturmasında kritik viraj: Dönemin Emniyet Müdürü Erzurum’da ifade veriyor!
6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında dosya yeniden açıldı, dalga dalga yayılan operasyonlarda sıra dönemin emniyet yetkililerine geldi. Tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in "Kamera kayıtlarından haberim yoktu, emniyet müdürü bilir" ifadesinin ardından, mevcut Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen "tanık" sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Erzurum Adliyesi’ne giden Delen’in vereceği ifadeler, karanlıkta kalan noktaları aydınlatabilir. İşte feci olayda son dakika gelişmeleri...