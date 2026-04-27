Tahran Washington gizli diplomasi nükleer müzakere mektup trafiği
İran ve ABD arasında gerilim tırmanırken, kapalı kapılar ardında kritik bir diplomasi trafiği yürütülüyor. AA Tahran Muhabiri Tolga Akbaba, nükleer müzakerelerde yüz yüze temas olmasa da tarafların mektup ve mesajlar aracılığıyla "arka kapı diplomasisi" yürüttüğünü açıkladı. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açma teklifiyle masada yeni bir strateji izlediği belirtilirken, nükleer düğümün çözümü için atılan bu gizli adımların detayları ortaya çıktı.