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Denizli'de polise kapıyı açmayan sürücü kontrol noktasından böyle kaçtı

Denizli'de polise kapıyı açmayan sürücü kontrol noktasından böyle kaçtı
25.11.2022 10:16 - Son Güncelleme: 25.11.2022 10:16

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Denizli'de uygulama noktasına yaklaştığı sırada durdurulan sürücü, polisin kapıyı ısrarla açmaya çalışmasına rağmen gaza basarak kaçtı. Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece saatlerinde uygulama yapan ekipler, araçları kontrol ettiği sırada 03 BB 788 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurdu. Uygulama noktasına 20 metre kala duran otomobilin sürücüsü, bir süre beklemeye geçti. Yanına giden trafik polisi, sürücüden kapıları açmasını istedi. Hiçbir şekilde tepki vermeyen sürücünün otomobilinin kapılarını açmaya çalışan polis, ne yapsa da başarılı olamadı.

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