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Suriyelilerden Türkiye'nin PKK'ya yapacağı operasyona tam destek: Tek umudumuz bu operasyon

Suriyelilerden Türkiye'nin PKK'ya yapacağı operasyona tam destek: Tek umudumuz bu operasyon
25.11.2022 14:35 - Son Güncelleme: 25.11.2022 14:36

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Türkiye terörü kaynağında kurutmak için yeni bir harekata hazırlanıyor. Pençe Kılıç Harekatı ile Suriye ve Irak'ta bulunan terör hedefleri imha edilirken, Başkan Erdoğan 3 bölgeyi işaret ederek, "Hava harekatlarımızı kesintisiz sürdürürken bizim için en uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz." kara harekatının sinyalini verdi. Yaşanan gelişmeler sonrası Azez'de yaşayan halk, Türkiye ve Suriye Milli Ordusu'nun Tel Rıfat'a operasyon düzenleyerek bölgeyi terör örgütü PKK/YPG'den temizlemesini istiyor. Yapılan destek gösterisinde konuşan Suriyeliler, "Azez'deki çadır kamplarda yüzbinlerce Tel Rıfatlı çok zor durumda yaşıyor. Hepimiz evlerimize dönmek istiyoruz. Tek umdumuduz Türkiye'nin bölgeye düzenleyeceği opersyon" ifadeleriyle Türkiye'ye destek verdi.

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