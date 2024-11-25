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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı!
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı!

Giriş Tarihi: 25 Kasım 2024 17:30 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2024 17:37

Cumhurbaşkanlığı kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün toplandı. Toplantı kapsamında Ukrayna-Rusya savaşı ve İsrail-Filistin çatışması başta olmak üzere bölgesel gelişmeler tartışıldı. Ayrıca, yıl sonuna yaklaşırken asgari ücret artışı, memur maaş zamları ve enflasyon hedefleri gibi ekonomik konular masaya yatırıldı. Savunma politikaları ve kayyum atamaları da toplantının diğer önemli gündem maddeleri arasında yer aldı. Kabine sonrası yapılacak olan canlı yayın A Haber ekranlarında olacak.

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