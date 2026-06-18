Eskişehir'de kız meselesi kanlı bitti: Bacağından vuruldu!

Giriş Tarihi: 18 Haziran 2026 22:57

Kız meselesi feci kavgaya dönüştü

Olay,Odunpazarı ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi Çaba Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki taraf arasında kız arkadaş meselesi yüzünden sokak ortasında sözlü tartışma çıktı. Gerginliğin kısa sürede tırmanarak feci bir kavgaya dönüşmesi üzerine, kimliği henüz belirlenemeyen karşı taraf yanındaki ateşli silahı çıkararak arkası arkasına tetiğe bastı.

Kanlar içinde yere yığıldı

Silahtan çıkan kurşunların hedefi olan 26 yaşındaki Hasan M., sağ bacağına isabet eden mermilerle feci şekilde yaralanarak kanlar içinde yere yığıldı. Silahlı saldırgan ise feci olayın ardından suç aletiyle birlikte yaya olarak sokak aralarında izini kaybettirdi. Silah seslerini ve feci feryatları duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese kısa sürede çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerinde çekiç ve boş kovanlar bulundu

Yaralı Hasan M., olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla acilen Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan polis ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, Çaba Sokak üzerinde detaylı delil araması yaptı. Yapılan incelemelerde, feci kavgada kullanıldığı değerlendirilen bir adet çekiç ile 3 adet mermi kovanı bulunarak muhafaza altına alındı.

Öte yandan, feci saldırının şüphelisi olan şahsın vurma eyleminin hemen ardından panik halinde olay yerinden yaya olarak kaçtığı anlar, bölgedeki bir ikametin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri, eşkali belirlenen kaçan şahsın yakalanması ve feci olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla geniş çaplı bir operasyon başlattı.