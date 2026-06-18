İstanbul ulaşımında milimetrik dönem: Bakan Uraloğlu dev projeleri A Haber'de açıkladı

Giriş Tarihi: 18 Haziran 2026 23:12

"Yarın büyük gün: 22 kilometrelik hat açılıyor"

İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki neredeyse bütün yerleşimi tamamen kucaklayacak 69 kilometrelik devasa bir ring hattı oluşturduklarını belirten Bakan Uraloğlu, en kritik virajın yarın dönüleceğini açıkladı. Uraloğlu, "İnşallah yarın, bu haritada gördüğümüz yaklaşık 22 kilometrelik bölümü Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle hizmete açacağız. Bu hat, Marmaray ile entegre olarak Avrupa tarafındaki tüm vatandaşlarımıza hizmet edecek ve Gebze'den Sabiha Gökçen Havalimanı'na kadar uzanan komple bir ulaşım ağının parçası olacak" dedi.

Halkalı-İstanbul Havalimanı arası sadece 30 dakika

Ulaşım sürelerinde adeta bir devrim yaşanacağını rakamlarla ortaya koyan Bakan Uraloğlu, tam otomatik otomasyon sistemi sayesinde İstanbulluların uçak saatine göre zamanını milimetrik hesaplayabileceğini vurguladı. Uraloğlu, "Trafiğe takılmadan, raylı sistem konforuyla maksimum 57 dakikada Halkalı ile Gayrettepe arası kat edilebilecek. Halkalı'dan metroya bindiğinizde sadece 30 dakikada İstanbul Havalimanı'ndasınız. Gayrettepe ile İstanbul Havalimanı arası ise sadece 27 dakika sürecek. İstanbul gibi bir metropolde bu süreler paha biçilemez bir nimettir" ifadelerini kullandı.

Saatte 225 kilometre hızla giden ilk yerli tren raylarda

Demir yollarındaki millileşme hamlesine dair büyük bir müjde veren Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli treninin başarıyla test edildiğini açıkladı. Uraloğlu, "Biz bu sene denemesine başladığımız, saatte 225 km hızla giden Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli trenini raylara koyduk. Testlerde 240 kilometre hıza kadar çıktık" sözleriyle demir yollarında gelinen teknolojik seviyeyi gözler önüne serdi.

"İstanbul Havalimanı olmasaydı trafik kilitlenirdi"

İstanbul Havalimanı'nın gerekliliği üzerine geçmişte yapılan tartışmalara da net bir son nokta koyan Bakan Uraloğlu, "Bugün İstanbul Havalimanı'nda günlük 200 bin yolcuyu geçen devasa bir trafiğimiz var. Eğer bu havalimanını yapmamış olsaydık, Atatürk Havalimanı ile bu trafiği yönetmemiz kesinlikle imkansızdı. Bu anlamda açacağımız metro hattı, bu büyük kapasitenin can damarı olacak" şeklinde konuştu.

Anadolu Yakası'na Çamlıca müjdesi ve 1000 kilometre hedefi

Avrupa Yakası'ndaki dev ring projesinin yanı sıra Anadolu Yakası'ndaki çalışmaları da aktaran Uraloğlu, Altunizade-Çamlıca metro hattında çalışmaların hızla sürdüğünü söyledi. 4,5 kilometrelik bu hattı önümüzdeki yıl bitirmeyi hedeflediklerini belirten Bakan, devamında hattı 6 kilometre daha uzatarak Kazım Karabekir ve Ümraniye tarafına bağlayacaklarını duyurdu. İstanbul'un ulaşım yükünü tamamen hafifletmek için toplam 1000 kilometre metro hattına ihtiyaç olduğunu vurgulayan Uraloğlu, yarınki açılışla beraber raylı sistem uzunluğunun 390 kilometrenin üzerine çıkacağını belirterek, asıl sorumluluğun Büyükşehir Belediyesi'nde olduğunu ancak Bakanlık olarak her türlü desteği vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.