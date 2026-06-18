"Kapı gıcırtısı" kavgası kanlı bitti: Baba Ramazan Çalışkan vefat etti

Giriş Tarihi: 18 Haziran 2026 23:28

Basit tartışma kavgaya döndü

Fethiye ilçesine bağlı Eldirek Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Yan yana yaşayan iki komşu arasında iddiaya göre bahçe kapısının açılıp kapanırken çıkarttığı feci ses ve gürültü nedeniyle sözlü tartışma başladı. Karşılıklı atışmaların kısa sürede büyümesi üzerine evine giderek av tüfeğini alan 62 yaşındaki O.K.G., dehşet saçmak üzere komşularının üzerine yürüdü.

Aynı aileden 3 kişiyi kurşun yağmuruna tuttu

Gözü dönen feci saldırgan O.K.G., çevredekilerin engelleme çabalarına aldırış etmeden elindeki av tüfeğiyle komşusu Ramazan Çalışkan (42), eşi E. Çalışkan (40) ve çiftin 13 yaşındaki kızları E. Çalışkan'a doğru arkası arkasına ateş etti. Tüfekten çıkan feci saçmaların vücutlarının çeşitli yerlerine isabet ettiği aile fertleri, feryatlar içinde kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah seslerini ve çığlıkları duyan mahalle sakinlerinin büyük panik yaşayarak durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve acil sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralı baba hastanede can verdi

Kısa sürede feci olayın yaşandığı adrese gelen sağlık ekipleri, yerde kanlar içinde yatan yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Feci saldırıda en ağır darbeleri alan baba Ramazan Çalışkan ambulansla özel bir hastaneye, eşi ve kızı ise feci yaralarla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Özel hastanede hemen ameliyata alınan ağır yaralı Ramazan Çalışkan, doktorların feci kanamayı durdurmak için yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.