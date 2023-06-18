Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Ercan Havalimanı'nda önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ilk yurt dışı ziyareti kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'ya geldi. Yılmaz'ı, Ercan Havalimanı'nda, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve diğer yetkililer karşıladı.

KKTC İLE YENİ PROJELER YOLDA

Havalimanı çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Yılmaz, daha önce çeşitli vesilelerle KKTC'ye geldiğini, bu kez KKTC ile ilişkilerden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak burada bulunmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyduğunu söyledi.

KKTC'de görüşmelerin yanı sıra bazı projelere ilişkin incelemeler de yapacaklarını dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bunlardan en önemlisi ve önceliklisi ise Ercan Havalimanı. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız geldiğinde de biliyorsunuz, bu projenin artık tamamlanması gerektiğini, 20 Temmuz'da bu havalimanına inmek istediğini burada çok açık ve net ifade etmişti. Biz de birazdan yeni terminal binasını hep birlikte inceleyeceğiz. Teknik bazı toplantılar yapacağız. Ardından saat 18.00'de basınımıza daha geniş bir şekilde bilgilendirme yapacağız. Yarın sabahtan itibaren ziyaretlerimiz olacak. Bu ziyaretlere Dr. Fazıl Küçük ve Sayın Rauf Denktaş'ın Anıt mezarlarını ziyaretle başlayacağız. Cumhurbaşkanı Sayın Tatar ve Başbakan Sayın Üstel ile görüşmelerimiz olacak. Yine çok sayıda Bakanımızla, yetkililerle, sivil toplum temsilcileriyle, iş dünyası temsilcileri ile görüşmelerimiz olacak. Bunların her birinde Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilişkilerini, neler yapabileceğimizi konuşacağız."