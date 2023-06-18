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SON DAKİKA I Malatya Pütürge'de 4,6 büyüklüğünde deprem!

SON DAKİKA I Malatya Pütürge'de 4,6 büyüklüğünde deprem!
18.06.2023 18:53 - Son Güncelleme: 18.06.2023 19:14

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Son dakika haberi: Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.6 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğini 7.06 KM olarak kaydetti.

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Son dakika haberi: Malatya'da 4.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.06 KM olarak kaydedildi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

AFAD yaptığı bilgilendirmede, "Malatya ili Pütürge ilçesinde saat 18.36'da 4.6 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." dedi.

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