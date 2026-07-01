Viranşehir'de sokak kavgası: Taş ve sopalar havada uçuştu!

Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2026 17:45

Cadde Ortasındaki Tartışma Kavgaya Dönüştü

Olay, saat 15.00 sıralarında ilçenin en işlek noktalarından biri olan 28 Mart Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde karşı karşıya gelen iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Gerginliğin tırmanması üzerine tartışma, kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Ne Buldularsa Fırlattılar, Vatandaşlar Araya Girdi

Gözü dönmüş gruplar, cadde ortasında birbirlerine acımasızca saldırdı. Çevredeki taş ve sopaların yanı sıra sokaktaki boş tenekeleri de birbirine fırlatan taraflar, adeta meydan savaşı başlattı. Çevredeki dükkan sahiplerinin ve vatandaşların yoğun çabası ve araya girmesiyle kavga daha fazla büyümeden sonlandırıldı ve taraflar ayrıldı.

Polis Şüphelilerin Peşinde

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan emniyet güçleri, caddede geniş güvenlik önlemleri alarak yeni bir gerginlik yaşanmasını önledi. Polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen ve olay yerinden kaçan şüphelilerin kimliklerini belirleyerek yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Öte yandan, çevre sakinlerinde büyük korkuya neden olan o kanlı kavga anları, sokaktaki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde tarafların ellerindeki materyallerle birbirlerine insafsızca saldırdığı anlar net bir şekilde yer aldı.