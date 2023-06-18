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SON DAKİKA I Bakan Fahrettin Koca: Sağlık raporlarının geçerlilik süreleri uzatıldı!

SON DAKİKA I Bakan Fahrettin Koca: Sağlık raporlarının geçerlilik süreleri uzatıldı!
18.06.2023 18:22 - Son Güncelleme: 18.06.2023 18:34

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SON DAKİKA I Sosyal medyadan bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık raporlarının geçerlilik sürelerinin uzatıldığını bildirdi.

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Bakan Koca, "Kronik hastalığı olan ve sürekli ilaç kullanan kişilerle engellilerimizi korumak için 2020'de başlatılan rapor geçerlilik süresini uzatma uygulaması devam ediyor. Son olarak geçerlilik süresi 30 Hazirana kadar uzatılmıştı. Raporunu henüz yenileme imkânı bulamayan, güçlük yaşaması muhtemel vatandaşlarımız olduğundan mağduriyet yaşanmaması amacı ile süreli sağlık raporlarının geçerlilik süreleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar yeniden uzatılmıştır. Raporlar, bu tarihten sonra kademeli olarak yenilenecek." dedi.

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