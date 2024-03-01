Son dakika haberi! İstanbulluların ulaşım çilesi katlanarak devam ediyor. Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için Yenikapı - Kirazlı metrosunu kullanmak isteyen vatandaşlar seferler durduğu için yolda kaldı. Metro İstanbul arıza nedeniyle gecikmeli olarak seferlerin yapıldığını iddia ederken vatandaşlar sosyal medyadan tepki gösterdi. Seferlerin yapılmadığını belirten bir vatandaş, "Yapılmamaktadır deyin şuna! Yapılmış metro hattını bile yönetmekten acizsiniz! Bu kadar insanın ekonomik olarak kaybı ne olacak? Külliyen zararsınız!" ifadelerini kullandı.