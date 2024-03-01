SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 01 Mart 2024, 10:02 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2024, 10:04

Suya zam üstüne zam yapan CHP'li Mansur Yavaş'ın "indirim" yalanı

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, suya yüzde 50 indirim yapacaklarını duyurmuştu. Altınok'un vaadi sonrası panikleyen CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Yasal olmayan şeyleri iddia ediyorlar, Sayıştay ve mahkeme kararları doğrultusunda maliyetinin altına satılamaz." dedi. Ancak bilindiği gibi seçimlerden önce "Su Allah'ın nimeti, indirim yapacağım" diyen Yavaş, yaptığı zamlarla Ankara'daki vatandaşları Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanmaya mahkum etmişti.

SIRADAKİ VİDEO
İçişleri Bakanı Yerlikaya: “Ankara’da düzenlenen ‘MAHZEN -1’ operasyonunda ‘Pekmez Kardeşler’ organize suç örgütü çökertildi”
01.03.2024Cuma
▶️ Terör partisi DEM ile yol yürüyen CHP lideri Özgür Özel'den kirli ortaklık itirafı: Kent uzlaşısı sağlanmış durumda
01.03.2024Cuma
▶️ CHP yandaşı Can Ataklı'dan AK Parti seçmenine skandal sözler!
29.02.2024Perşembe
▶️ Cumhur İttifakı’nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü projelerini tek tek tanıttı!
29.02.2024Perşembe
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Aydın mitinginde önemli açıklamalar
29.02.2024Perşembe
Bunlar da Var
▶️ Galatasaray 0-2 Fatih Karagümrük MAÇ ÖZETİ ⚽️ Ziraat Türkiye Kupası 🏆 09:01
▶️ Galatasaray 0-2 Fatih Karagümrük (MAÇ ÖZETİ)
01.03.2024Cuma
Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu’nun trafikte tartıştığı anlar kamerada! 00:14
Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu’nun trafikte tartıştığı anlar kamerada!
01.03.2024Cuma
Murat Özdemir’in eski eşi Selin Kabaklı’dan bomba sözler: “Konuşursam yer yerinden oynar” 01:41
▶️Murat Özdemir’in eski eşi Selin Kabaklı’dan bomba sözler
01.03.2024Cuma
CHP’li İBB’nin toplu ulaşım rezaleti bitmek bilmiyor! Yenikapı - Kirazlı metrosunda yaşanan arıza nedeniyle seferler yapılamıyor 00:48
CHP'li İBB'nin toplu ulaşım rezaleti bitmek bilmiyor!
01.03.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA