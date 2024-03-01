Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, suya yüzde 50 indirim yapacaklarını duyurmuştu. Altınok'un vaadi sonrası panikleyen CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Yasal olmayan şeyleri iddia ediyorlar, Sayıştay ve mahkeme kararları doğrultusunda maliyetinin altına satılamaz." dedi. Ancak bilindiği gibi seçimlerden önce "Su Allah'ın nimeti, indirim yapacağım" diyen Yavaş, yaptığı zamlarla Ankara'daki vatandaşları Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanmaya mahkum etmişti.