RAMAZAN İMSAKİYE
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyayaman'daki örnek evleden kareler paylaştı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyayaman'daki örnek evleden kareler paylaştı!
27.03.2023 22:16 - Son Güncelleme: 27.03.2023 22:17

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Türkiye, 11 ilde yıkıma sebep olan asrın deprem felaketinin yaralarını sarıyor. Bu kapsamda kalıcı konutların temelleri atılmaya başlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya, Muğla, İzmir, Kastamonu, Sinop, Bartın, Rize, Artvin, Giresun, Elazığ ve Malatya'da yaşanan afetler sonrası bölgelerde inşa edilen konutları söz verdiği tarihte tamamlamış,özellikle İzmir'de 6,6'lık deprem sonrası vatandaşlara konutları bir yıllık süreçte teslim edilmişti. Şimdi sıra 11 ilde yeni yaşam alanlarımızı nereye kuracağımızı da evlerimizin nasıl olacağını da o şehirdeki hemşehrilerimizle karar veriyoruz. Adıyaman’da da toplantılar düzenledik, görüşleri aldık Adıyaman'ımıza en yakışanı neyse onu yapacağız.

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