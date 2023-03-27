RAMAZAN İMSAKİYE
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Başkan Erdoğan iftar sonrası halk ile bir araya geldi!

Başkan Erdoğan iftar sonrası halk ile bir araya geldi!
27.03.2023 21:32 - Son Güncelleme: 27.03.2023 21:33

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Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan Adıyaman'da depremzedelerle iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Marjinal çevrelerin kentsel dönüşüm çabalarını engellenmesine göz yummayacağız" ifadelerini kullandı. Öte yandan Erdoğan "Gittiğimiz her yerde vatandaşlarımız 'Başkanım ne olur bize bunların eline bırakmayın' diyor. Bu umudu boşa çıkarmamakta kararlıyız" şeklinde konuştu. Kentsel dönüşüm hakkında da kararlılık mesajı veren Erdoğan "Tüm çağrılarımıza rağmen pekçok zorlukla karşılaştığımız kentsel dönüşüm projelerinde de artık daha kararlı davranacağız" dedi.

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