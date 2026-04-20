Bitlis Tatvan'da feci trafik kazası: 2 ölü

Yağmur Kazayı Beraberinde Getirdi

Kaza, sabah saat 09.30 sıralarında Tatvan-Van kara yolu Düzcealan köyü mevkiinde meydana geldi. Bölgede etkili olan sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, Van istikametinden gelen tır ile karşı yönden gelen 06 DEF 867 plakalı otomobil çarpıştı.

Otomobildeki 2 Kişi Kurtarılamadı

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, araç içerisinde sıkışan 2 kişi feci şekilde can verdi. Yaralı tır sürücüsü ise olay yerine gelen ekiplerce araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Can Kaybı: 2 Kişi (Otomobilde bulunanlar)

Yaralı: Tır sürücüsü (Tatvan Devlet Hastanesi'nde)

Ekipler Seferber Oldu: AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri cenazeleri güçlükle çıkardı.

Dehşet Anları Kamerada

Feci kazanın yaşandığı anlar, yol kenarındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde araçların çarpışma anı ve çevredeki vatandaşların yaşadığı büyük panik net bir şekilde görülüyor.