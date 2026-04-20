Kabine bugün toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki haftalık aranın ardından Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor. Gülistan Doku soruşturmasındaki sıcak gelişmelerden okul saldırılarına, "Terörsüz Türkiye" sürecinden Gazze'deki son duruma kadar birçok kritik başlık Külliye'de masaya yatırılacak.

Külliye'de Kritik Mesai

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni bugün Külliye'de topluyor. Toplantıda hem sokaktaki vatandaşı ilgilendiren güvenlik konuları hem de dev dünya liderleriyle yapılan Antalya zirvesinin yansımaları ele alınacak.

Okullarda Güvenlik Alarmı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırıları kabinenin öncelikli maddesi. Toplantıda şu kararların alınması bekleniyor:

  • Sıkı Denetim: Okul çevrelerindeki güvenlik önlemlerinin artırılması.

  • Dijital Koruma: Gençleri dijital tehditlere karşı koruyacak yeni stratejiler.

Gülistan Doku ve "Terörsüz Türkiye"

6 yıl sonra yeniden açılan ve eski valinin gözaltına alınmasıyla derinleşen Gülistan Doku dosyası kabine üyelerince değerlendirilecek. Ayrıca, terör örgütünün silah bırakma sürecine ilişkin "Terörsüz Türkiye" takvimi ve yasal adımlar görüşülecek.

Antalya Diplomasi Forumu'nun Yankıları

Hafta sonu Antalya'da gerçekleştirilen dev zirvenin bilançosu çıkarılacak. Erdoğan'ın;

  • Suriye (Ahmed eş-Şara)

  • Pakistan, Katar ve Azerbaycan liderleriyle yaptığı ikili temasların bölge siyasetine etkileri analiz edilecek.

Ortadoğu ve Karadeniz Güvenliği

İran-İsrail gerilimi, Gazze'deki insani dram ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Karadeniz'deki dengeler masada olacak. Bölgesel savaş riskinin Türkiye ekonomisine etkileri ve alınacak tedbirler raporlanacak.

Bunlar da Var

ABD ordusu, İran bandıralı kargo gemisini vurdu
Avcılar’da dev operasyon: 172 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Polat Çifti Arasında Sular Durulmuyor
Afyon’da katliam gibi kaza: Araçtan fırlayan kadın hayatını kaybetti!
