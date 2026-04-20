Esenyurt'ta sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında öğle saatlerinde yangın paniği yaşandı. Fabrika içerisindeki kumaş ve kimyasal maddelerin tutuşmasıyla alevler kısa sürede tüm binayı sardı.

Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi

Gökyüzünü yoğun siyah dumanların kapladığı yangın sonrası bölgeye Esenyurt, Beylikdüzü ve Avcılar başta olmak üzere çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

Tahliye: Fabrikada bulunan işçilerin hızla tahliye edildiği öğrenildi.

Müdahale: İtfaiye ekipleri, yangının çevredeki diğer fabrikalara sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Yaralı Bilgisi: Şu ana kadar gelen ilk bilgilere göre can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi.

Dumanlar Kilometrelerce Uzaktan Görülüyor

Fabrikadan yükselen dumanlar İstanbul'un birçok noktasından görülebiliyor. Polis ekipleri fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.