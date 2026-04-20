İstanbul Esenyurt tekstil fabrikası yangını son dakika
İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyüdüğü fabrikaya çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Esenyurt'ta sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında öğle saatlerinde yangın paniği yaşandı. Fabrika içerisindeki kumaş ve kimyasal maddelerin tutuşmasıyla alevler kısa sürede tüm binayı sardı.
Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi
Gökyüzünü yoğun siyah dumanların kapladığı yangın sonrası bölgeye Esenyurt, Beylikdüzü ve Avcılar başta olmak üzere çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.
Tahliye: Fabrikada bulunan işçilerin hızla tahliye edildiği öğrenildi.
Müdahale: İtfaiye ekipleri, yangının çevredeki diğer fabrikalara sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor.
Yaralı Bilgisi: Şu ana kadar gelen ilk bilgilere göre can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi.
Dumanlar Kilometrelerce Uzaktan Görülüyor
Fabrikadan yükselen dumanlar İstanbul'un birçok noktasından görülebiliyor. Polis ekipleri fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.