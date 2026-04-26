Başkan Erdoğan'dan Trump'a telefon: Saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti

İki lider arasında gerçekleşen kritik görüşmede Başkan Erdoğan, uğradığı saldırıdan dolayı Trump'a üzüntülerini bildirerek demokrasiye yönelik suikast girişimini kınadı.

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Başkan Erdoğan, Trump'ın uğradığı menfur saldırıdan duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi. Suikast girişimini sert bir dille lanetleyen Başkan Erdoğan, bu tür saldırıların demokratik süreçleri hedef aldığını ve asla kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Görüşme sırasında Başkan Erdoğan, saldırı nedeniyle yaralananlar için acil şifalar dileyerek Trump'ın şahsında tüm Amerikan halkına geçmiş olsun temennilerini iletti. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin her türlü terör ve şiddet eyleminin karşısında olduğunu, müttefik ve dost Amerikan halkının yanında durmaya devam edeceklerini belirtti.

Liderler arası diplomasi trafiği

Telefon görüşmesinde iki lider, sadece yaşanan saldırıyı değil, Türkiye ve ABD arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik kararlılıklarını da bir kez daha teyit etti. Görüşmenin oldukça samimi bir atmosferde geçtiği öğrenilirken, Trump'ın da nazik telefonu ve destek mesajları için Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini sunduğu bildirildi.

Bunlar da Var

İstanbul’da korkutan alevler: Beykoz ormanları yanıyor
İstanbul’da korkutan alevler: Beykoz ormanları yanıyor
Trump'ın katıldığı yemeğe saldırı girişimi kamerada
Trump'ın katıldığı yemeğe saldırı girişimi kamerada
Murat Kurum'dan örnek daire paylaşımı: "Çiçek gibi bir yuva"
Murat Kurum'dan örnek daire paylaşımı: "Çiçek gibi bir yuva"
Rize'de sahilde erkek cesedi bulundu
Rize'de sahilde erkek cesedi bulundu

