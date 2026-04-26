Muş'ta korkutan deprem: 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (Afad) tarafından paylaşılan verilere göre, Muş merkezli 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, Muş'un yanı sıra çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Deprem anında vatandaşlar kısa süreli panik yaşayarak ev ve iş yerlerinden dışarı çıktı.

Saha tarama çalışmaları başlatıldı

Depremin hemen ardından Muş Valiliği ve ilgili birimler koordinasyonunda saha tarama faaliyetleri başlatıldı. Kandilli Rasathanesi ve Afad'ın yakından takip ettiği sarsıntı sonrası, jandarma ve emniyet birimleri köylerle irtibata geçerek herhangi bir hasar olup olmadığını denetledi. Şu ana kadar gelen bilgilerde yıkılan bir bina veya yaralanan bir vatandaşın olmadığı bildirildi.