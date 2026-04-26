CANLI YAYIN
Geri
Muş'ta korkutan deprem: 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi

Afad verilerine göre merkez üssü muş olan deprem çevre illerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (Afad) tarafından paylaşılan verilere göre, Muş merkezli 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, Muş'un yanı sıra çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Deprem anında vatandaşlar kısa süreli panik yaşayarak ev ve iş yerlerinden dışarı çıktı.

Saha tarama çalışmaları başlatıldı

Depremin hemen ardından Muş Valiliği ve ilgili birimler koordinasyonunda saha tarama faaliyetleri başlatıldı. Kandilli Rasathanesi ve Afad'ın yakından takip ettiği sarsıntı sonrası, jandarma ve emniyet birimleri köylerle irtibata geçerek herhangi bir hasar olup olmadığını denetledi. Şu ana kadar gelen bilgilerde yıkılan bir bina veya yaralanan bir vatandaşın olmadığı bildirildi.

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle