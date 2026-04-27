Bahar havası bitiyor: Sıcaklıklar 8 derece birden düşüyor! Perşembe gününe dikkat
Nisan ayının son haftasında Türkiye genelinde termometreler sert düşüşe geçiyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, bugünden itibaren batı bölgelerinde sıcaklıkların 6 ila 8 derece azalacağını belirterek, Perşembe günü kuzeyden gelecek yeni bir soğuk hava dalgası için kritik uyarıyı yaptı. "Sıcaklıklar kış değerlerine yaklaşacak" diyen uzmanlar, sağanak yağış ve ani soğuma konusunda vatandaşı uyardı. İşte bölge bölge son hava durumu raporu...