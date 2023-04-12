RAMAZAN İMSAKİYE
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Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "İstanbul'a rezerv şehir mi geliyor?"

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "İstanbul'a rezerv şehir mi geliyor?"
12.04.2023 23:01

OTOMATİK OYNAT

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Afetlere her zaman hazır olmalıyız. Risk kalkanı modelimiz yeni yol haritamız. Hakkaniyetli dönüşüm olacak. 1999 öncesi binaların risk analizi yapılıyor. İstanbul'un önemi ayrı. 220 bin bina risk altında, acil dönüşüm gerekiyor. Halkımız 'rantsal dönüşüm' propagandasına inanmamalı.

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Kanal İstanbul ile birlikte rezerv kentler ortaya çıkacak. Kentsel dönüşümü kabul eden vatandaşlarımızı bu rezerv şehirlere taşıyacağız. İmar affı ile ilgili, katalog suçlar içinde yerini alacak. Köşeye sıkıştıracağız bu işin affı olmaz. Benim belediye başkanlığımda İstanbul'a giriş için vize demiştim. Dediler ki siz şehirden şehire girişi vizeye mi bağlayacaksınız? Bu Londra'da uygulanıyor. Bunlar dünyayı tanımıyor. İstanbul o zaman 8 milyondu. Şimdi yaklaşık olarak 16 milyon. O gün bunu söyleyenler şehircilik nedir göç nedir bunlardan haberleri yoktu.

Vizeye tabi oldukları için İstanbul'a herkes giremeyecekti. Dolayısıyla bu rakamlara ulaştı. Kaçak yapılaşma çok ileri derecede ve yapılaşma tehdit ediyor. Zemin etütleri yapılmıyor, ya da yapanlar dikey mimariye vurgun vuruyorlar. Bunun adı rant ekonomisi.

Rezerv kentler şudur, bir yeri birden yere naklederek, zemin tahlili yapmak. Avcılar aslında sağlam bir zemin değildir. Avcılar'dan al Beylikdüzü'ne kadar sıkıntılı yerlerdir. Denize yakın yerler hep hep sıkıntılı bölgeler. Siz orada hakikatan tüm etütleri yapmak sureti ile sağlam zeminde bir yapılanmaya gider, kentsel dönüşümü orada yaparsınız. Seyreltme şart. Bunu yaparsak kendimizi sağlama alırız.

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