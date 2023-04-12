Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! AK Parti listelerindeki büyük değişim

Başkan Erdoğan: AK Parti'yi biz kurduğumuz günden beri gelişimden yana olduk. Biz sıradan bir parti değiliz, hep değişimlere gittik. En az 3 dönem görev yapmış olan arkadaşlarımızda değişim yapalım dedik. Ara vermişse ayrı ama ara vermemişse istisnası olmadı. En yakın mesai arkadaşlarımızda da bu adımı attık. Hiçbirisi de bizi yana koydun demiyorlar. Hepsinin de bir görevi var. Bundan sonra da bu tür görevler olmayacak diye bir şey yok. Bütün bunlara bakarken her adaya ilişkin değerlendirmemiz oldu. Bölgenin nüfus yapısından hassasiyetlerine kadar tüm yapıyı masaya yatırmak sureti ile biz bu seçimleri tespitleri yaptık. Alt komisyon değerlendirmeleri üst komisyonda değerlendirip kararları öyle aldık.