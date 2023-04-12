Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "İstanbul'da 220 bin bina risk altında"

Başkan Erdoğan: Türkiye Ulusal Risk Kalkanı modelini devreye aldık. Önümüzdeki çalışmalar için yeni yol haritamız kabul ediyoruz. Üniversitelerle ortak çalışmaya girdik. İlk toplantıyı İstanbul'da, ikinci ve üçüncü toplantıyı Çevre ve Şehircilik Bakanım yaptı. Kolay değil. Afetlere hazırlıklı olmamız lazım. Zemin artı 3 bilemedin 4. Bir de kullanılan hafif malzemelerle daha güvenli hale gelecek. 99 öncesi yapılan binaların risk çalışmasına başladık. Sağlıksız yapı stoğu ortadan kaldırılacak. Yeni yerleşim alanları tespit edilecek. Denetimler sıkılaştırılacak. İstanbul burada ayrı bir önem taşıyor. 39 ilçede tüm risk unsurlarını ele alacak şekilde harita çıkardık. İstanbul'da 1,2 milyon bina bulunuyor. İstanbul'da toplam 220 bin bina ve 1,5 milyon bağımsız bölüm risk altında. Bunlardan 300 binin acil dönüşmesi gerekiyor.