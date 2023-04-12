RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Güncel Videoları Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "İstanbul'da 220 bin bina risk altında"

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "İstanbul'da 220 bin bina risk altında"

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "İstanbul'da 220 bin bina risk altında"
12.04.2023 22:55

OTOMATİK OYNAT

Güncel 02:49
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Güncel 03:29
Bakan Özer: “Tek derdimiz...
Güncel 01:38
İstanbul Anadolu Yakası'nda...
Güncel 32:32
Başkan Erdoğan'dan...
Güncel 02:37
Başkan Erdoğan'dan Yavaş ve...
Güncel 06:12
Bakan Adil Karaismailoğlu’ndan...
Güncel 07:25
AK Parti seçim beyannamesi...
Güncel 00:40
Kırmızı bültenle aranan suç...
Güncel 00:50
CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan...
Güncel 00:10
Azeri kızı Zeynel Günelova'nın...
Güncel 00:19
Naci Görür’ün sözleri tepki...
Güncel 04:22
''Türkiye Yüzyılı'' şarkısının...

Başkan Erdoğan: Türkiye Ulusal Risk Kalkanı modelini devreye aldık. Önümüzdeki çalışmalar için yeni yol haritamız kabul ediyoruz. Üniversitelerle ortak çalışmaya girdik. İlk toplantıyı İstanbul'da, ikinci ve üçüncü toplantıyı Çevre ve Şehircilik Bakanım yaptı. Kolay değil. Afetlere hazırlıklı olmamız lazım. Zemin artı 3 bilemedin 4. Bir de kullanılan hafif malzemelerle daha güvenli hale gelecek. 99 öncesi yapılan binaların risk çalışmasına başladık. Sağlıksız yapı stoğu ortadan kaldırılacak. Yeni yerleşim alanları tespit edilecek. Denetimler sıkılaştırılacak. İstanbul burada ayrı bir önem taşıyor. 39 ilçede tüm risk unsurlarını ele alacak şekilde harita çıkardık. İstanbul'da 1,2 milyon bina bulunuyor. İstanbul'da toplam 220 bin bina ve 1,5 milyon bağımsız bölüm risk altında. Bunlardan 300 binin acil dönüşmesi gerekiyor.

Güncel Videoları
SON DAKİKA