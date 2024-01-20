Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "İstanbul doğru tercihle kendisine yeni ufuk açacak"

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesi Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım toplantısında İstanbul'daki 37 ilçenin belediye başkan adayını açıkladı. CHP'li İBB'nin göreve geldiğinde yaptığı temel atmama törenine tepki gösteren Erdoğan, "Biz ise temel üstüne temel atma mücadelesi verdik." dedi. CHP'li belediyeye rüşvet operasyonunun ardından A Haber muhabiri ve yaşlı kadına yapılan saldırıyla ilgili de konuşan Erdoğan, "Basın özgürlüğü deyip hem de militanlarınıza linç ettireceksiniz. bu aynı zamanda faşizmdir." ifadelerini kullandı. Teşkilatı uyaran Erdoğan, "Düzgün çalışırsak, insanların gönlüne girersek, polemikle nefes harcamayıp milletimize kendimizi anlatırsak eğri zaten belasını bulacaktır." değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.