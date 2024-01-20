💡 AK Parti Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin kimdir? 💡 Cumhur İttifakı Pendik adayı Ahmet Cin nereli? 🗳️

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşlar, bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya yöneldiği bu süreçte, İstanbul'un seçim öncesi en çok merak edilen iller arasında olduğu dikkat çekiyor. Peki, İstanbul Pendik Belediye Başkan adayı kim oldu? İşte merak edilenler...

İSTANBUL PENDİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti İstanbul Pendik Belediyesi Başkan adayı Ahmet Cin oldu.

AHMET CİN KİMDİR?

1966 yılında Sakarya'da dünyaya geldi. İlkokulu Sakarya'da, ortaokulu Pendik'te tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olan Ahmet Cin, vatani görevini Amasya'da yaptı.

Üniversiteden sonra profesyonel iş hayatına mali müşavir olarak başladı. Pendik'te mühendislik plastikleri imalatı ve ihracat yapan bir şirketin yönetim kurulu başkanlığı görevinde bulundu. Türkiye'nin en zor, en çalkantılı dönemlerinde; daha özgür, daha müreffeh, daha demokratik bir Türkiye hayaliyle başlayan siyasi yaşamında, Refah Partisi Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ve Fazilet Partisi'nde Pendik İlçe Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

1999 Yerel Seçimlerinde Fazilet Partisi'nden Pendik Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olarak seçildi. Aynı yıllarda Pendik Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak ilçemize hizmet etti. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kurulan AK Parti'de 2012 yılında İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

Yedi yıl devam eden AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği sürecinde;

• 1. Bölge Teşkilatlardan Sorumlu İl Yönetim Kurulu Üyeliği

• Halkla İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı

• Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı

• Siyasi Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı ve Vekilliği

• 7 Haziran, 1 Kasım, 16 Nisan ve 24 Haziran Seçimlerinde İstanbul İl Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevlerini ifa etti.

Pendikspor Kulübü Başkanlığı başta olmak üzere birçok Sivil Toplum Kuruluşunda aktif olarak görev aldı. 2005 yılından bu yana Pendik'imizin yerel ekonomik kalkınma hedeflerine katkı sunan Pendik Sanayici ve İşadamları Derneğinde (PESİAD) Kurucu Başkanlık ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. Milletimizin teveccühüyle 31 Mart 2019'da Pendik Belediye Başkanlığına seçildi. Evli ve üç kız çocuk babasıdır.

MHP

Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

CHP

CHP İstanbul belediye başkan adayları henüz açıklamadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

İYİ PARTİ

Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.

Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?

Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.

İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;

- Büyükşehir Belediye Başkanı

- İl Belediye Başkanı

- İlçe Belediye Başkanı

- Belde Belediye Başkanı

- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri

- Mahalle muhtarları

- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.