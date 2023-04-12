Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 6'lı koalisyona 'cumhurbaşkanlığı yardımcısı' tepkisi

Başkan Erdoğan: Biz kalkıp da CHP diyor ya hepsine bir tane sana bir tane sana derken herkese Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı sözü verdi. Bizim öyle bol keseden atma durumumuz yok. Biz devlet nedir iyi biliriz. Bir Cumhurbaşkanı yardımcısıyla bu iş yürütülüyor. Ben devraldığımda 36 bakan vardı, biz onu 17 hatta 15'e kadar düşürdük. 17 bakanla işi tıkır tıkır yürütüyoruz. Bize teklif yapıyorlar, şu kurumu bakanlık yapsak? O kurum şuanda kurumsal olarak yürüyor mu? Niye bakanlık haline getireceksiniz. Daha da ileri gidiyorlar size bağlasak diyorlar. Zaten hepsi bana bağlı değil mi? İsraf için yollar arıyorlar.