RAMAZAN İMSAKİYE
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Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Güneş Motel rezaletinden 7'li koalisyona"

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Güneş Motel rezaletinden 7'li koalisyona"
12.04.2023 23:43

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Başkan Erdoğan: Bu ülkeye o karanlık koalisyon dönemlerini, kirli bakanlık modellerini, Güneş Motel sendromlarını yaşatmak istemiyoruz. Bunlar Güneş Motel yerine Ahlatlıbel'de yeni yerler ihdas ettiler. Oralarda pazarlık yaptılar. İsraf diyorlar, asla! Bizim kitabımızda israf yok. Tam anlamıyla finansın en ideal şekilde yönetilmesinin örneklerini biz verdik. Eğer bunun başarılı şeklinde örneklerini veremeseydik, deprem felaketinin altından kalkamazdık. Finans yönetimini başarıyla yürüttüğümüz için kalkıyoruz. Birilerinin öyle veya böyle konuşması değil. Atılan adımlara bakalım.

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