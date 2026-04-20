Başkan Erdoğan’dan okul saldırısı açıklaması: Ateş hepimizin yüreğine düştü

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası millete seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde yaşanan okul saldırıları üzerinden önemli mesajlar verdi. Saldırıların sadece belirli illeri değil, 86 milyonun tamamını yasa boğduğunu ifade eden Erdoğan, faillerin dijital ayak izlerinin titizlikle takip edildiğini ve Siverek'teki olayla ilgili 8 tutuklama yapıldığını açıkladı.

"Dijital Dünya Bir Kanalizasyona Dönüştü"

Sosyal medya platformlarının kontrolsüz gücüne ve algoritmaların manipülasyonuna dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Evlatlarımızın dijital arkadaşları, ebeveynlerinden daha fazla vakit çalıyor" dedi. Siber devriye faaliyetlerinin yapay zekâ desteğiyle güçlendirileceğini ve internetin karanlık noktalarına karşı daha etkin mücadele edileceğini belirtti.

Yeni Destek Mekanizmaları Geliyor

Aileyi "kişinin ilk okulu" olarak tanımlayan Başkan Erdoğan, hükümet olarak atılacak yeni adımları sıraladı. Veli Randevu Sistemi'nin daha etkin kullanılacağını, dijital bağımlılıkla mücadele için danışma hatlarının devreye alınacağını ve okul yöneticilerine kriz yönetimi eğitimleri verileceğini duyurdu. Ayrıca, şiddeti özendiren dizi ve haber içeriklerine karşı medya kuruluşlarını daha sorumlu davranmaya davet etti.