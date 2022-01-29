Başkan Erdoğan'dan muhalefete oturma düzeni göndermesi: Boy sırasına göre mi oturacaklar?

Son dakika haberi! AK Parti Giresun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı düzenleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan düzenlenen toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Giresun'a yapılan ve yapılacak hizmetleri tek tek sıralayan Başkan Erdoğan, "Asla popülizm yapmadık, verdiği sözleri Ankara'ya gidince unutanlardan olmadık." dedi. CHP'nin başını çektiği muhalefetin oturma düzeni konusundaki tartışmalarıyla ilgili de konuşan Erdoğan, "Muhalefetin içler acısı durumunu sizler de görüyorsunuz. Boy sırasına göre mi yoksa AK Parti karşısında kim daha fazla seçim kaybetmiş ona göre mi masaya oturacaklarına bir türlü karar veremiyorlar." ifadelerini kullandı.