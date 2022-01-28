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Necip Hablemitoğlu cinayetinde sır perdesi aralanıyor! A Haber canlı yayınında flaş açıklamalar

Necip Hablemitoğlu cinayetinde sır perdesi aralanıyor! A Haber canlı yayınında flaş açıklamalar
28.01.2022 11:47

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MİT'ten nokta operasyon!...
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu vurulma...
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Suikast silahı nerede? Bozkır...
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Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçtiğimiz akşam bir televizyon yayınında Türkiye'ye getirildiğini açıkladığı Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Nuri Gökhan Bozkır'ın itirafları ortaya çıktı. Yakalanmadan bir süre önce Ukrayna'nın başkenti Kiev'de röportaj yaptığımız Bozkır, cinayette hangi iki ismin rol aldığını ve suikast silahının nasıl yok edildiğini ayrıntılarıyla anlattı. Öte yandan tarihi röportajı gerçekleştiren Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, A Haber canlı yayınında flaş açıklamalarda bulundu. Bozkır'ın ifadesinin birçok faili meçhul cinayeti aydınlatabileceğine dikkat çeken Şimşek, "Ortak noktaları FETÖ ve onu koruyan yapı tarafından hedef alınmaları." dedi.

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