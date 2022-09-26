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Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar
26.09.2022 18:25

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aşkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, üniversite öğrencilerine günlük beslenme yardımının 25 TL'den 60 TL'ye yükseltildiğini duyurdu. Başkan Erdoğan ayrıca TOKİ'nin sosyal konut projesinde ilk temelin 25 Ekim'de atılacağını açıkladı. Başkan Erdoğan, Ege'de provokasyonlarını sürdüren Yunanistan'a da tepki göstererek "Bizim muhatabımız değiller" dedi. Erdoğan Aile Destek Programı'ndaki destek tutarının 40 milyar TL'ye çıkarıldığını açıklarken, kış dönemi için 3 milyar TL'lik doğalgaz desteği verileceğini de söyledi.

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