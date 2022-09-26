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Giorgia Meloni'den Fransa ve Macron'a olay sözler!

Giorgia Meloni'den Fransa ve Macron'a olay sözler!
26.09.2022 19:26 - Son Güncelleme: 26.09.2022 19:26

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İtalya’daki seçimlerden birinci parti olarak çıkan Giorgia Meloni’nin ülkenin ilk kadın başbakanı olması bekleniyor. Çizme'nin yeni demir leydisi, Fransa hükümetine ve Macron'a sert eleştirileriyle biliniyor. Meloni’nin geçmişte Macron ile ilgili söylediği sözler ise yeniden gündem oldu. Fransa'nın Afrika'yı sömürmeye devam ettiğine dikkat çeken Giorgia Meloni, "Fransa nükleer reaktörleri için kullandığı uranyumun %30'unu Nijer'den çıkarıyor. Ve hal böyleyken Nijer nüfusunun %90'ı elektriksiz yaşıyor. Bize ders vermeye kalkma Macron. Çünkü Afrikalılar senin politikan yüzünden kıtalarını terk etmek zorunda kalıyor" dedi.

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