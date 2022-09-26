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Başkan Erdoğan’dan Yunanistan’a sert sözler: "Bizim muhatabımız değiller"

Başkan Erdoğan’dan Yunanistan’a sert sözler: "Bizim muhatabımız değiller"
26.09.2022 18:19 - Son Güncelleme: 26.09.2022 18:22

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Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Ege'de provokasyonlarını sürdüren Yunanistan'a da tepki göstererek "Bizim muhatabımız değiller" dedi.

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"YUNANİSTAN DENGİMİZ DEĞİL"
Biz gerilimleri sonlandırmak için samimi gayret ederken Yunanistan'ın tahrik ve provokasyon kokan politikalarını ibretle takip ediyoruz. Yunanistan askeri, siyasi ve ekonomik olarak dengimiz değildir, olamaz. Yunan siyasetçileri kışkırtarak üzerimize salanların asıl sebebi ülkemizin vaktini, enerjisini, dikkatini dağıtarak büyük ve güçlü Türkiye programını engellemek olduğunu gayet iyi biliyoruz.

Bu hem Yunan siyasetçileri, Yunan halkını kullananlar tarafından tehlikeli bir oyundur. Kısır siyasi hesapları uğruna ülkesini siyasi, askeri ve ekonomik olarak işgale uğratan Yunan yöneticiler bunun hesabını er geç en başta kendi halkına vermek mecburiyetinde kalacaktır. Türk askerinin süngüsünün önünden kaçtığı günleri unutturmaya çalışıp bebekleri, yaşlıları, kadınları öldürdüğü Tripoliçe katliamını zafer gibi kutlayanlar henüz tarihin önünde bunların hesabını vermediler.

Aynı zihniyeti Akdeniz'de Ege'de botlarını batırarak ölüme terk ettiği hatta taammüden katlettiği çocukların ve tüm masumların hesabı elbet bir gün sorulacaktır. Birilerin eteklerini altına saklarak özgürlük de olmaz, kalkınma da olmaz, onurlu duruş da sergilenemez. Yunanistan'a yapılan yığınaklar bizi değil Yunan halkını rahatsız etmelidir.

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