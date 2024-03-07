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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 07 Mart 2024, 15:48 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2024, 15:48

Başkan Erdoğan'dan CHP'ye sert tepki: Atatürk istismarcıları DEM müptelalarının devrini kapatalım

Son dakika haberi! Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Mersin mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, miting alanında 85 bin kişinin olduğunu açıklayarak "Mayıs ayı seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı'nda yüzde 40, Meclis'te yüzde 38 oy oranı ile verdiğiniz destek için sizlere teşekkür ediyorum" dedi. Öte yandan CHP'ye tepki gösteren Erdoğan, "Bunlarda vizyon yok, proje yok. DEMlenmekten icraate vakit kalmıyor. Gelin 31 Mart'ta bu Atatürk istismarcılarının, DEM müptelalarının, bu kifayetsiz muhterislerin devrini kapatalım." şeklinde konuştu.

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