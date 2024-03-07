Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 5 ilin yer aldığı ve İzmir'in pilot seçildiği "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi" kapsamında, evini yenilemek isteyenlere aylık 0,69 faizle 180 aya kadar vadeli kredi temin edileceğini bildirdi. Pilot olarak İzmir'in seçildiği projede İstanbul, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ'daki riskli yapıların dönüştürülmesinde enerji verimliliği esas olacak. Proje kapsamında iklim dostu ve afetlere dayanıklı konut ve iş yeri yapımı için hak sahiplerine uygun maliyetli finansman imkanı sunulacak.