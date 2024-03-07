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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 07 Mart 2024, 17:52 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2024, 17:54

CHP'de DEM'e dokunan yanıyor! Sezgin Tanrıkulu'ndan Burcu Köksal'a sert tepki: DEM'le 'ittifak' itirafı

Burcu Köksal'ın sözleri sonrası CHP, DEM'den gelecek desteği kaybetmemek için dala dala zıplıyor. CHP'nin DEMPKK komiseri Sezgin Tanrıkulu, "DEM Partilileri kapıdan sokmam" diyen Burcu Köksal'ı yerden yere vurdu. Yerel seçimlerin çok kritik olduğunu, DEM'le sağlanan uzlaşının kaybedilmemesi gerektiğini savunan Tanrıkulu, "İstanbul'da da başka kentlerde de varsa bir iş birliği bunları ifade ediyoruz" sözleriyle yürüttükleri ittifakı kabul etti. CHP'nin PKK ile aynı çizgide olduğunu itiraf eden Tanrıkulu, "İktidarı dengelemezsek önümüz karanlık" diyerek DEM'e 'birlik olalım' çağrısında bulundu.

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