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Başkan Erdoğan'dan büyükelçilerle buluşmada önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan büyükelçilerle buluşmada önemli açıklamalar
13.01.2022 14:57

OTOMATİK OYNAT

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İstanbul'da kontrolden çıkan...
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Erdoğan'dan Ahmet Çalık'ın...
Ana Sayfa 01:37
Tatlıses'ten eski sevgilisine...
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Emekli maaşı arttı kuruşu...
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HDP Milletvekili Semra Güzel...
Ana Sayfa 01:47
Teröristle sevgili olan...
Ana Sayfa 00:32
Liseli kızların kavgası...
Ana Sayfa 00:16
Araç içinden uzattıkları iple...
Ana Sayfa 00:15
Beyoğlu’nda genç kadına kapkaç...
Ana Sayfa 02:00
Sanayide çarklar dönüyor!...
Ana Sayfa 00:14
Yabancı uyruklu şahısların...
Ana Sayfa 00:18
Yol kenarında ölüme terk...

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Ankara büyükelçileri ile toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki dönemde vize serbestisi Gümrük Birliği konularında ilerleme kaydedilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, "AB'nin çıkarları birkaç ülkenin ihtiraslarına kurban ediliyor." dedi. Tam üyelikle ilgili AB'nin sözünü tutması gerektiğini açıklayan Erdoğan, "Maruz kaldığımız adaletsizliğe rağmen Türkiye Avrupa Birliği tam üyelik hedeflerine bağlıdır." dedi.

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