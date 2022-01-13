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CHP ve İYİ Parti HDP'li vekilin teröristle fotoğrafına neden ses çıkartmıyor?

CHP ve İYİ Parti HDP'li vekilin teröristle fotoğrafına neden ses çıkartmıyor?
13.01.2022 15:39

OTOMATİK OYNAT

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HDP’li Semra Güzel’in terörist sevgilisi Volkan Bora ile çıkan fotoğrafları Türkiye’de infiale yol açtı. Hazırlanan fezleke Meclis’e gelirken önümüzdeki hafta perşembe günü komisyonda görüşülecek. Ama süreç içerisinde CHP ve İYİ Parti’den bir açıklama ya da tepki gelmedi. Peki CHP ve İYİ Parti neden sessiz? İBB’de terör teftişi ne anlama geliyor? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ve Akşam gazetesi yazarı Kuruluş Tayiz değerlendirdi.

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