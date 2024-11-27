Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. İsrail ile Lübnan arasında bu sabah itibarıyla yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından memnuniyet duyduklarını belirten Erdoğan, "Gazze'de de kalıcı ateşkes için her türlü katkıya hazırız." dedi. TSK'daki disiplinsizliği siyasi malzeme haline getiren CHP'ye sert tepki gösteren Erdoğan, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimini hatırlatarak, "Komutanların emirlerine uymayan teğmenlerin yarın neler yapabileceklerini kim bilebilir." ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin İmralı çağrısına destek veren Erdoğan, "Türklerle Kürtler arasına örülmek istenen terör duvarını yıkıp atacağız." şeklinde konuştu.