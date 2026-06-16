Yumruk yiyen taksici hayatını kaybetmişti: Dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 18:13 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2026 18:20

Ücret tartışması ölümle bitti

Olay, Şişli Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 57 yaşındaki taksi sürücüsü Erdal Çiçek ile araca yolcu olarak binen 34 yaşındaki Burak İ. arasında ücret nedeniyle bir tartışma başladı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda gözü dönen yolcu Burak İ., taksi şoförü Çiçek'in başına peş peşe yumruklar savurdu. Aldığı ölümcül darbelerin etkisiyle bilincini kaybederek beton zemine düşen talihsiz sürücü ağır yaralandı.

7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bilinci kapalı halde Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Erdal Çiçek, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Ancak 7 gün boyunca hayata tutunmaya çalışan talihsiz taksici, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Çiçek, Sarıyer'de düzenlenen cenaze töreninin ardından Kilyos Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Saldırganı diğer taksiciler darbetti

Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli Burak İ., meslektaşlarının darbedildiğini gören diğer taksi şoförleri tarafından yakalandı. Çevredeki vatandaşların ve taksicilerin şüpheliye tepki göstererek darbettiği o hareketli dakikalar ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan ve daha önceden 1 suç kaydı bulunan Burak İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dehşet anları araç kamerasında

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ederken, taksi şoförü Erdal Çiçek'in hayatını kaybetmesine neden olan kavganın yeni ve en net görüntüleri ortaya çıktı. Aracın içine yerleştirilen güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlarda; şüpheli Burak İ.'nin taksi şoförüne acımasızca yumruk attığı ve sürücünün aldığı darbenin şiddetiyle kapıdan dışarıya, yere düştüğü feci anlar anbean görüldü.