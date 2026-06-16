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Başkan Erdoğan Fener Rum Patriği'ne Bartholomeos’u Külliye’de kabul etti

Başkan Erdoğan Fener Rum Patriği'ne Bartholomeos’u Külliye’de kabul etti

Başkan Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos’u Külliye’de kabul etti. İşte o kritik görüşmeden ilk görüntüler.

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Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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