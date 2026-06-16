CANLI YAYIN
DÜNYA KUPASI
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Güncel Videoları
Başkan Erdoğan Fener Rum Patriği'ne Bartholomeos’u Külliye’de kabul etti
Başkan Erdoğan Fener Rum Patriği'ne Bartholomeos’u Külliye’de kabul etti
Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 19:14
Facebook
X
NSosyal
Linki Kopyala
Yazı Boyutu
Başkan Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos’u Külliye’de kabul etti. İşte o kritik görüşmeden ilk görüntüler.
SONRAKİ HABER
Yumruk yiyen taksici hayatını kaybetmişti: Dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı
Hasan Demir
Takvim.com.tr
Güncel
Bunlar da Var
01:03
Kocaeli Darıca'da feci kaza kamerada: Çetin Uzunoğlu vefat etti!
16.06.2026
Salı
01:18
Kayseri'de damperi açılan kamyon köprüye çarptı: 1 ölü
16.06.2026
Salı
01:14
Ankara'da korkutan yangın! Alçı fabrikası alevlere teslim oldu
16.06.2026
Salı
01:05
Güngören'de Hazem Muhammed cinayeti kamerada
16.06.2026
Salı
CANLI YAYIN